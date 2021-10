Luego de los duelos ante Paraguay y Venezuela, donde marcó un gol en cada partido, Ben Brereton Díaz se ha convertido en uno de los jugadores favoritos de la era de Martín Lasarte en la Selección Chilena.

A través de redes sociales se ha generado una verdadera “Breretonmanía”, donde los hinchas de la Roja expresan su cariño por el delantero de diversas formas. Tal es el caso de Renzo Martínez, ex participante de Yo Soy, quien no dudó en homenajear al futbolista de una manera bastante particular.

El cantante, quien actuó en el programa de Chilevisión como imitador de René de la Vega, Aleks Syntek y Pablo Ruiz, subió un video en sus cuentas de Instagram y TikTok donde invita a sus seguidores a replicar un desafío de baile.

Además, el registro está musicalizado por una versión propia de “Ven, Ven, Ven”, uno de los mayores hits de Karen Paola, en que incluyó cambios en su letra. “Y dice Ben, Ben, Ben / Brereton, ton, ton / Hace un gol, gol, gol y estalla el corazón”, canta.

El #BreretonChallenge incluso logró traspasar las fronteras, ya que el propio club en que milita Brereton, el Blackburn Rovers de Inglaterra, publicó un video a sus cuentas oficiales acompañado de la versión de Renzo. “Gracias por compartir mi canción amigos. Vamos con alegría y buena onda”, comentó.