“Me pude haber hecho pana de…”: Augusto Schuster reveló que fue a exclusiva fiesta en mansión de Beverly Hills

No todos podrían contar una anécdota tan inédita como la de Augusto Schuster en Los Ángeles, California, tras asistir a una exclusiva fiesta de Halloween junto a su polola, Camila.

El lugar en donde se desarrolló esta historia no es lo único que llamó la atención de los seguidores del actor chileno, sino que además la posibilidad de codearse con importantes famosos, como Jared Leto.

Según contó el streamer, esta fue la fiesta “más exclusiva que hay de Halloween en Hollywood, que ni yo me imaginé que en algún momento iba a poder estar en una fiesta de Halloween así”.

Para describir la casa, el artista rememoró aquellas que aparecen en la saga de El Padrino. “Mira, es la mansión más grande que hay en todo Beverly Hills“, reveló, enseñando imágenes de esta impresionante infraestructura.

“Yo nunca en mi vida había visto tanta droga”, reconoció entre risas.

Pero tal como adelantamos, eso no fue todo, ya que además tuvo la oportunidad de coincidir con figuras como un jugador de los Miami Hit, “estaba Jared Leto, estaba el mismísimo SpiderMan, Toby Maguire, y al final final, vi al fundador de FaZe“.

“Más encima los hue… estaban tratando de pasar a un after que no estaba permitido para los invitados y nosotros si estábamos invitados porque nuestro amigo trabajaba en la hue…”, explicó.

Es decir, “estuve con FaZe Banks ahí, no sé como no lo fui a saludar… yo le pude haber dicho ‘oye, pero entra con nosotros’ y no lo hice, y me pude haber hecho pana de él”.

Algo que finalmente no ocurrió y que ahora vive en su memoria.

Mira el video a continuación: