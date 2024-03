“La Chilemanía continúa su expansión global”: Banda japonesa interpretó el “Dubidubidu” en partido de béisbol

La pegajosa canción de Christell Rodríguez “Dubidubidu” ha sido la más reciente tendencias de las redes sociales, la que ha llegado incluso hasta Japón donde los estudiantes de Osaka Toin High School interpretaron la melodía para animar un partido de béisbol.

El tema que se ha vuelto viral salió a la luz hace más de 20 años y es todo un fenómeno en el mercado asiático, donde incluso han realizado notas de la figura de redes sociales.

“El equipo de porristas de Osaka Toin High School tocó la canción meme ‘Chipi Chipi Chapa Chapa’ (Dubidubidu) para apoyar a su equipo en el 96º Torneo Nacional de Béisbol por Invitación de Escuelas Secundarias de Japón”, describe uno de los posteos disponibles en X.

La particular situación ha recibido los comentarios de internautas chilenos, quienes han posteado memes y han utilizado X para escribir: “La Chilemania continúa su expansión global”; “Arte”; “Viva Chile” e incluso algunos han pedido que se etiquete a la cantante.

Video: Osaka Toin High School's cheering squad played the "Chipi Chipi Chapa Chapa" (Dubidubidu) meme song to support their team at Japan's 96th National Invitational High School Baseball Tournament.pic.twitter.com/IZtKERlta3

— Jeffrey J. Hall 🇯🇵🇺🇸 (@mrjeffu) March 22, 2024