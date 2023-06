Familia vegana indignada con vecino que hace fiestas con asados: “Me tomaste el pelo y has sido grosero”

Hace unas semanas se dio a conocer el caso de una familia vegana que le pidió a su vecino que cerrara las ventanas cuando hiciera asados.

La solicitud fue hecha a través de una particular carta que se hizo viral debido a la forma en que le pedían al hombre.

“Mensaje importante, por favor tomar en serio. Hola vecino, podrías, por favor, cerrar tu ventana lateral cuando cocines”, dice en la misiva de una familia de EE.UU.

Según explicaron, “mi familia es vegana (solo comemos alimentos a base de plantas) y el olor de la carne que preparas nos enferma y molesta”.

“Apreciaríamos tu comprensión. Gracias, Sara, Wayne y los niños”, se lee al final de la carta.

Sin embargo, lejos de hacerles caso, el hombre viralizó el escrito y en respuesta, la familia le envió una segunda carta en la que aseguraron que se les faltó el respeto.

“Hola Kylie, me tomaste el pelo y has sido francamente grosero. Te comenté mis preocupaciones del olor de la carne que hacía sentir a mi familia enferma y molesta y tú vas y haces un asado el sábado por la noche invitando mucha gente, aún cuando sabías que me afectaría a mí y a mi familia”, manifestaron.

“Mi amiga Tina me dijo que subiste mi carta a las redes sociales. Por favor, no más asados y por favor mantén esa ventana cerrada cuando cocines, de lo contrario te voy a denunciar y lo mostraré en redes sociales también”, añadieron.