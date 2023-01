Familia visitó Chiloé por primera vez y su reacción se hizo viral: “Me duele la guata, no sé que hicimos”

Una familia viajó a Chiloé por primera vez y registró un divertido momento que rápidamente se viralizó en la red social TikTok.

Y es que la mujer que grabó el instante, entró en desesperación cuando el auto en el que iban comenzó a subir a una barcaza para cruzar el Canal de Chacao.

“Darwin me duele la guata, Darwin no huei po, se tenía que consultar, no seguir”, se escucha decir con temor a la mujer, cuyos nervios aumentaban a medida que se acercaban a la embarcación, donde había otros vehículos, entre ellos camiones.

“Ese camión se va a hundir, ay no sé cómo agarramos tanto vuelo”, se oye decir a la mujer, quien en todo momento reprocha al conductor, Darwin, quien se mantiene tranquilo ante la desesperación de la copiloto.

“Es preocupante lo tuyo Darwin, no caímos nosotros ahí”, continuó diciendo la mujer mientras grababa todo.

Una vez arriba de la embarcación, no había manera en que la mujer pudiera tranquilizarse, y continuó quejándose: “¡Me duele la guata, conch…! No sé qué hicimos, Dios mío, no entiendo”.

Los comentarios

Y como es de esperar, el video, que ya tiene más de 130 mil “me gusta”, se llenó de reacciones, alcanzando un poco más de 3 mil 300 comentarios.

“Darwin sabe que las cosas no planeadas son las mejores”, “la paciencia de Darwin”, “dime que eres de Santiago sin decirme que eres de Santiago”, “me encantó Darwin sin miedo al éxito”, fueron algunas palabras que dejaron los internautas.