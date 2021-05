La foto de un fanático junto al actor de origen chileno Pedro Pascal encendió la alarma de memes en redes sociales.

El protagonista de Narcos y la más reciente The Mandalorian es sin duda uno de los actores favoritos de los chilenos.

La imagen lo muestra en el aeropuerto, donde supuestamente se habría sometido a un examen PCR, algo que no ha sido confirmado por él.

Según sus fanáticos más acérrimos, el actor llegó al país para visitar a su papá después de meses sin verlo.

📷 Pedro is in 🇨🇱 Chile now. He arrived today to visit family and met lucky fan at the airport. Repost from @pascalisfrenchpunk #ww84 #pedropascal #themandalorian #theredviper #narcos #obyrenmartell #javierpeña #pascalipunk… https://t.co/Duy72mcEu4

— Amy Lee Keller (@harleysgal) May 6, 2021