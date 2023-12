Usuarios sacaron risas en TikTok al relatar su primer día sin Gran Hermano: “Se siente raro salir a la calle”

“Se siente raro salir a la calle”. Con esas palabras, un usuario describió el que fue su primer día sin Gran Hermano ni sus transmisiones en Pluto TV tras más de seis meses de emisión.

Se trata de SoyAleeOrtiz, un entusiasta internauta que durante todo el reality se dedicó a subir clips y momentos del programa fenómeno de la televisión chilena. Y hoy, reveló como se sintió sin tener a los jugadores en pantalla.

“Este es mi primer día sin Gran Hermano Chile. Se siente raro salir a la calle. Después de 6 meses cubriendo el programa“, comenzó diciendo. “Coni fue la ganadora. Mi felicidad de hoy es por partida doble, vine a la librería a comprar un libro”, continuó.

A lo anterior, Ortiz agregó: “Al final no compré ninguno para mí, pero compré uno para regalar en un cumpleañosque tengo la próxima semana. También vine a Miniso a comprar una pistola de agua”.

Por otro lado, otro usuario de la plataforma publicó un video revelando sus impresiones tras la final de Gran Hermano. En este caso, HugeBruna utilizó un clásico y viral sonido que interpretó y relacionó con el programa.

Usuario en TikTok: “No me va a entretener nada”

“Y ahora yo me siento como que ya estoy desvacía, porque estoy completamente sola, que ya me parece que no me va a entretener nada“, reza el audio del clip, el cual el tiktoker actuó entre risas con la leyenda “Día 1 sin Gran Hermano”.

