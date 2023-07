“Boutique de verduras”: Tiktoker grabó feria en Las Condes e impactó con el contraste con las más populares

No hay duda que las ferias libres son uno de los elementos más distintivos de la cultura popular de nuestro país: Con sus precios bajos y una importante variedad de productos, es también la principal fuente de abastecimiento para cientos de miles de familias.

En ese sentido, un particular video se hizo viral por estos días en redes sociales, el cual muestra el notorio contraste entre lo que sería una feria convencional y una feria que grabó una tiktoker en la comuna de Las Condes.

Si bien uno de los principales elementos que vienen a la cabeza al pensar en este tipo de mercados es el ruido, los gritos y la alta afluencia de personas. No obstante, lo que capturó la usuaria fue una escena totalmente opuesta a la habital.

“Así son las ferias en Las Condes. Nadie grita ‘casera’ y no venden tomates, venden ‘tomatoes’“, escribió en tono de broma la autora del video, Bella Acuña, como leyenda del registro, el cual muestra varios de estos puestos de venta en la comuna del sector oriente.

De esta forma, en el video se puede ver cómo los asistentes realizan sus compras tranquilamente, mientras que el lugar parece estar bastante quieto y sin ruidos molestos, lo que causó la sorpresa de los usuarios de TikTok.

“No es feria, es boutique de verduras”, “lo mejor que está ordenado y limpio”, “me quedo con las originales, más alegría y más surtido” y “necesito que me traten de reina, casera, vecina… no me sirve el silencio”, fueron algunos de los comentarios que dejaron los internautas.

Mira el video a continuación: