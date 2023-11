Frase de Homero vaticinó posible fin de icónica escena en Los Simpson: “Los tiempos han cambiado”

Una teoría ha captado la atención de los usuarios tras la emisión de un nuevo capítulo de Los Simpson, quienes creen que una icónica escena llegará a su fin.

Esto porque en el más reciente capítulo, Homero bromeó diciendo que ya no ahorcará más a Bart, tras 34 años de realizar este ademán, de acuerdo con lo señalado por RT.

La temporada 35 del clan animado ha dado a entender a sus seguidores que la violenta acción, que el patriarca de Los Simpson realiza cada vez que su hijo hace que se enoje o se frustre, ha llegado a su fin.

En el capítulo titulado ‘McMansion & Wife’, Homero da la bienvenida a una pareja de vecinos con un fuerte apretón de manos, felicitando al personaje nuevo por la calidad del agarre.

Luego le comenta a su esposa: “Mira, Marge, estrangular al niño valió la pena”. No obstante, inmediatamente se corrige y señala “es broma, ya no hago eso. Los tiempos han cambiado”.

I just found out that, after over 30 years, The Simpsons has finally retired their long-running gag of Homer strangling Bart.

Took them long enough lmao pic.twitter.com/JuHyNu1eiK

— Simon A. (Baby Lamb Creations) (@BabyLamb5) November 2, 2023