“Es un día especial, me siento eufórico. No dudaría en recomendarlo a alguien. Me siento afortunado de haberme vacunado”.

Con esas palabras, Sir Ian McKellen celebró haber podido inocularse contra el coronavirus en Inglaterra, como lo compartió el propio Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) del Reino Unido.

El actor, mundialmente reconocido por sus papeles de Gandalf en El señor de los anillos y de Magneto en la saga de X-Men, se encuentra en los grupos de riesgos del COVID-19, ya que tiene 81 años.

El también dos veces nominado al Oscar -por su papel en La comunidad del anillo y Gods and Monsters- es una de las primeras celebridades mundiales en ser vacunado contra la pandemia.

“La próxima vez que venga, es decir, seis días después de que venga, voy a darles a todos un gran abrazo. ¿Está permitido? No lo sé”, bromeó quien fue nombrado caballero por la reina Isabel II en 1991.

“It’s a very special day, I feel euphoric. I would have no hesitation in recommending it to anyone. I feel very lucky to have had the vaccine.”

It’s a thumbs up from Sir @IanMckellen who received the first dose of his #CovidVaccine today 👍https://t.co/W6JtOiwciR pic.twitter.com/otfqkj7I9J

— NHS London (@NHSEnglandLDN) December 16, 2020