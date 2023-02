Carabinera le respondió con todo a usuarios que la critican por tener redes sociales: “No me vengan a decir…”

Últimamente, la institución de Carabineros ha intentado modernizar sus comunicaciones, creándose redes sociales para informar sobre la labor que hacen a diario. Así lo han demostrado en TikTok donde incluso realizan los famosos “trends”.

La cabo 1° Catherine Apablaza también es una funcionaria que le gusta compartir su trabajo en la app de origen chino, algo que no le pareció muy bien a sus seguidores y que comenzaron a criticarla.

“De verdad que ustedes no deberían tener cuentas perteneciendo a una institución seria, con razón nadie los respeta”, le escribió Alejandro Manuel, un usuario de TikTok.

Ante ese comentario, la carabinera decidió responderle con suma claridad.

“Por personas como él es que la gente ve lo que quiere ver. Don Alejandro ¿usted sabe lo que es la encuesta Cadem? ¿Sabe que mide y analiza la opinión pública? Yo le voy a explicar que en diciembre de 2022 nosotros Carabineros de Chile sumamos 5 puntos más en nuestros niveles de aprobación llegando a tener un 78%, el más alto en 6 años”, respondió la funcionaria policial.

A eso agregó “yo no soy monedita de oro, pero siempre he sido una convencida de que somos miles los que hacemos las cosas con vocación de servicio y miles los que nos sentimos orgullosos de este lindo uniforme. Entonces no me venga a decir que no nos respetan. No es una institución que va a cumplir 96 años por las puras y si tenemos redes sociales es para dar a conocer nuestra labor”, sentenció.

Revisa aquí el video: