Desde que el presidente electo, Gabriel Boric, inició su campaña para llegar a La Moneda, en las redes sociales se comenzó a hablar de su “fanatismo” por la cantante estadounidense, Taylor Swift.

Poco a poco se fueron viralizando imágenes en las redes sociales sobre el abanderado de Apruebo Dignidad admitiendo que comenzó a escuchar los discos regrabados por la intérprete de 34 años, quien decidió sacar su “propia versión” de sus creaciones más antiguas, además de una fotografía en la que aparece con una foto de Swift en modo religioso.

Así, el tema dio la vuelta al mundo y recientemente un medio británico destacó a Gabriel Boric como un fan de Taylor Swift, ese decir, un verdadero “swiftie”, como se les denomina a los seguidores de la cantante que nunca ha visitado el país.

Lee también: “Buen día”: Pedro Pascal supera al meme y publica foto usando polera con la imagen de Gabriel Boric

Con un artículo titulado “Why are Taylor Swift fans celebrating the results of Chile’s presidential election?” (¿Por qué los fans chilenos de Taylor Swift están celebrando los resultados de la elección presidencial en Chile?), el medio The Independent señaló que “Gabriel Boric se convertirá en el presidente más joven de Chile después de ganar una segunda vuelta de las elecciones presidenciales el domingo, y los fanáticos de Taylor Swift no podrían estar más felices”.

“El entusiasmo por la victoria del izquierdista de 35 años es más que solo por sus creencias políticas, porque resulta que él mismo es un Swiftie dedicado”, continúa el artículo y agrega que “desde que se supo que Boric era fan de Taylor Swift, el resto del fandom de Swift lo ha acogido con los brazos abiertos”.

🚀 FUN FACT: The Swiftie candidate for the presidency of Chile, @gabrielboric has won the elections! 🇨🇱

He shares that he discovered @TaylorSwift13 during the pandemic and that his favorite album is "Folklore." pic.twitter.com/683H746hhK

— The Swift Society (@TheSwiftSociety) December 20, 2021