Tras 15 años jugando: Ganó más de $100 millones en el casino y repartió el premio con sus contrincantes

Jugar al azar y conseguir un millonario premio es el sueño de quienes participan en estas actividades o incluso asisten a los casinos, el lugar predilecto para aquellos que desafían la suerte.

Tal es el caso de Juan Ortiz, quien el pasado lunes consiguió lo impensado en el Monticello: Ganó más de 100 millones de pesos al lograr escala real en una mano de Texas Hold’em Póker.

Pero eso no fue todo, ya que el hombre jubilado decidió compartir el abultado premio con los otros jugadores y trabajadores del recinto.

En concreto, Ortiz recibió $108.517.020 tras pasar 15 años asistiendo al mismo casino. “Conozco a casi todos los crupieres, y también a casi todos los jugadores de mi edad, he hecho amistad con varios. Es una platita que me cayó del cielo, pero bueno, la vida debe continuar”, declaró al respecto, según consignó El Pulso.

Al ser consultado sobre qué hará con el dinero, aclaró que no le gusta viajar pero que “ya veré qué hago”.

Aunque el primer gasto ya lo realizó, ya que decidió regalarle dos millones de pesos al crupier. “A él en realidad no lo conocía, era muy joven. Me hubiera tocado alguien que sí y le hubiera regalado más plata”, dijo.

En cuanto al resto de los jugadores que lo acompañaron en la mesa durante su triunfo, indicó que “llevo mucho tiempo jugando con las mismas personas, pero justo no estaban, solo había una que conocía. A las otras tres no las había visto antes”, señaló.

Finalmente, Ortiz rememoró cómo fue su victoria y los minutos antes de conseguirlo.

Confesó que ya llevaba una hora jugando y que le quedaban $40.000 para seguir. “Si se me acababa la plata, me retiraba, como siempre. Pero todo cambió de un momento a otro y me encontré con más de $100 millones en el bolsillo”, sostuvo.

Aunque antes de eso, le había prometido al crupier que si ganaba, le regalaría parte del premio. Palabra que ya cumplió.