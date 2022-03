Las lágrimas le corrían por sus mejillas mientras contó su historia a través de su cuenta de TikTok. Un joven mexicano quiso festejar el día de su cumpleaños en grande y para eso, desembolsó todo el dinero que tenía ahorrado para poder celebrar de la mejor manera junto a sus amigos. Sin embargo, el resultado fue un desastre.

“Feliz cumpleaños a mí que renté un camión para 35 personas con ahorros para festejar y me cancelaron todos menos 3“, fue parte de lo que contó el hombre en un video compartido a través de la plataforma y que rápidamente se viralizó en redes sociales.

Luego el mexicano, conocido como @gerudito en la red social, señaló que “algunas personas me dijeron ‘sabes qué, yo no puedo a esa hora porque era de día y es en la tarde. Tal vez te caigo en la noche’. Entonces probablemente voy a tener que armar algo en la noche. Espero que lleguen más personas”.

El contenido que compartió el festejado alcanzó más de un millón de reproducciones y miles de comentarios, en donde los usuarios empatizaron con su situación y le entregaron mensajes de apoyo para hacerlo sentir mejor en su día especial. “En esta situaciones te das cuenta con quién cuentas, ánimo amigo”, “¿a dónde hay que llegar? “, “en donde te veo, llevo tequila”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron.

Finalmente, el joven contó en otro video que “fue un momento bien estresante y hablé con los del camión (micro) y me dijeron que podemos posponer la fecha y ya no se perdió el dinero. Tal vez no va a terminar tan mal el cumpleaños”.