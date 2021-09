Una insólita situación tuvo lugar en Estados Unidos, en el marco del duelo entre los Miami Hurricanes y los Appalachian State en el Hard Rock Stadium de Miami, cuando un indefenso gato se robó toda la atención de los espectadores.

El animal presentaba dificultades para mantenerse sobre la techumbre y no caer hacia donde se encontraban las gradas del público. Aunque luchó con todas sus fuerzas, el felino resbaló y cayó unos 20 metros al vacío.

Afortunadamente, un grupo de jóvenes estiró una bandera de EE.UU, por lo que el felino cayó sobre ella para rebotar en el suelo pero sin hacerse daño, para luego ser atrapado por los fanáticos.

Finalmente, y luego de que un espectador levantara al animal y lo mostrara al público evidenciando que no resultó herido, una gran ovación se escuchó por parte de los presentes que gritaron de alegría, menos el felino que respondió con arañazos y mordiscos a quienes lo tocaban.

De acuerdo a NBC News, el estadio decidió premiar la preocupación de los fanáticos y anunció una donación a la Sociedad Protectora de Animales.

Well this may be the craziest thing I’ve seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm

— Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021