Un gato salvó su vida tras saltar desde el quinto piso de un edificio en llamas en Chicago, Estados Unidos.

El felino no encontró otra forma para escapar del incendio y saltó, cayendo perfectamente sobre el césped para luego irse caminando tranquilamente.

Los bomberos de la ciudad publicaron el video con la hazaña del animal, el que titularon “9 vidas para un gato que saltó del fuego”.

El siniestro ocurrió en un edificio de departamentos, donde afortunadamente no hubo víctimas que lamentar.

Nine lives for a cat that jumped from fire at 65th and Lowe. Cat hit grass bounced and walked away! pic.twitter.com/LRBsjMta2Z

— Chicago Fire Media (@CFDMedia) May 13, 2021