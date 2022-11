¡Final feliz! Gato que se hizo viral por su mirada “muy triste y deprimida” fue adoptado

Un final feliz fue el que llegó para un gato de 5 años que nadie adoptaba gracias a las redes sociales: encontró una familia.

La vida de Fishtopher cambió para siempre gracias a un tuit que compartió su historia y que se viralizó debido a su expresión de tristeza.

Su caso estaba a cargo de un centro de adopción de Nueva Jersey, Estados Unidos, quienes confirmaron que, luego de la publicación en Twitter, cientos de personas preguntaron por Fishtopher para darle un nuevo hogar.

En dicho post, compartido por en la página Petfinder, se indicaba que el animal estaba “muy triste y deprimido, y solo come cuando está en compañía”.

“Fue encontrado como callejero, tal vez esté echando de menos a su familia (…) es tranquilo, relajado (…) le encanta ser mascota y es un chico cariñoso”, detallaban.

i swear to god. if one of you doesn’t go get fishtopher…https://t.co/fpr71yOUL2 pic.twitter.com/k6lLRoquCg

— Molly Clarke (@mollyaclarke) November 24, 2022