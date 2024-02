“No es un lugar seguro”: Guardia rompió en llanto al relatar asaltos en Cerro San Cristóbal

Una guardia se volvió viral en TikTok tras advertir sobre los peligros en el Cerro San Cristóbal, donde en el último tiempo se han registrado violentos asaltos.

El registro, que acumula más de 700 mil reproducciones, fue grabado por la funcionaria al día siguiente de sufrir un intento de robo en el pulmón verde más grande de Santiago.

“El cerro San Cristóbal ya no es un lugar seguro y la verdad es que me importa bien poco las consecuencias que pueda tener este video”, partió diciendo la mujer en su cuenta @rominadivinacubania2.

Guardia advirtió peligros en Cerro San Cristóbal

“No solo asaltan a mujeres o niños, sino que también a hombres. No solo asaltan en los senderos, también en los caminos. No solo asaltan de noche, también están asaltando en la luz del día“, relató.

En esa misma línea, la trabajadora indicó que “lo peor es que son crímenes que realizan incluso con armas“.

“¿Qué vas a hacer tú si de la nada en los caminos te salen dos hombres con un cuchillo y te dicen ‘pásame el celular o la cartera’? Lo vas a pasar y en el peor de los casos, si te pones a pelear, es tu vida la que está en riesgo“, agregó.

“Sinceramente, me da lo mismo si la empresa decide tomar represalias conmigo. Estamos hablando de vidas humanas, de un parque que toda la vida ha sido icónico para los santiaguinos, turistas y visitas”, expresó la mujer.

Asimismo, reiteró que “no vengan al cerro San Cristóbal solos porque no es un lugar seguro”.

Zonas más peligrosas en el Cerro San Cristóbal

La guardia explicó que si bien hay guardias privados, patrullas de Carabineros y cámaras de seguridad, hay “tramos bastante largos que están desolados, donde hay mucha vegetación en la cual se esconden los ladrones”.

“La realidad es que los guardias no tenemos la autorización ni la preparación para hacerle frente a un delincuente armado en una situación como esta”, declaró.

“Mi recomendación es que ya no vengan al cerro San Cristóbal, no es un lugar seguro ni siquiera para los guardias de seguridad que trabajan dentro del mismo. Y si vienen (…) intenten venir acompañados y no andar solos”, recomendó.

Mira el video acá:

@rominadivinacubania2 Este video lo grabé un día después de que me intentaran quitar el celular con armas blancas. Ni la empresa de seguridad ni parquemet hizo nada por ayudarme mínimo con el shock psicológico que sufri. Si tienes un accidente en el cerro probablemente dejes respirar antes de qué llegue la ambulancia. Si te roban lo único que harán es decirte dónde queda carabineros para que dejes constancia de las cosas que nunca más recuperarás. Y si eres extranjero serás presa fácil para los Deli que viven en las tomas aledañas ♬ sonido original – Romina

