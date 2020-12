“Hoy es el Día mundial de la lucha contra la corrupción. No, es el #DíaDeLaCorrupción. Por eso, yo, La Trucha me he tomado esta cuenta para hablarles de corrupción en Chile“.

Con ese mensaje la archienemiga de Contralorito anunció que “hackeó” su cuenta de Twitter, la que ahora está sus manos.

De esta manera, La Trucha ha usado la red social para hablar de diversos actos de corrupción, como nepotismo y los sobornos.

Junto a lo anterior, también ha respondido a usuarios y ha compartido tuits con su característico estilo.

Por supuesto que esto no es un hackeo, sino una iniciativa de Contraloría para hablar sobre las diversas caras que tiene la corrupción, a través de uno de los icónicos personajes del universo tuitero de Contralorito.

Los mensajes de La Trucha tomaron por sorpresa al resto de usuarios de la red social, generando diversos comentarios que han posicionado a Contralorito como uno de los temas más comentados.

Hoy es el ̶D̶í̶a̶ ̶m̶u̶n̶d̶i̶a̶l̶ ̶d̶e̶ ̶l̶a̶ ̶l̶u̶c̶h̶a̶ ̶c̶o̶n̶t̶r̶a̶ ̶l̶a̶ ̶c̶o̶r̶r̶u̶p̶c̶i̶ó̶n̶ ̶ No, es el #DíaDeLaCorrupción 😎✌️ Por eso, yo, La Trucha me he tomado esta cuenta para hablarles de CORRUPCIÓN EN CHILE 🇨🇱👿 pic.twitter.com/oINKwvVEYV — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

NEPOTISMO. ¡Sabrosooooo! Acá en Chile es tierra fértil, porque claro, la ley es bastante amplia y por ejemplo: si soy alcaldesa y tengo un hijo, lo pongo a trabajar en la muni de al lado y yo le contrato a la esposa del alcalde de esa muni. ¿Falta? NO!#DíaDeLaCorrupción — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

El plotter🖨️ de la imprenta de la institución está desocupado. Más tarde imprimen unas campañas políticas así que hazla rápida y piola sipo #DíaDeLaCorrupción https://t.co/bYyJWFrkRU — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

Oh yeah bb, en el fuego de la corrupción😈#DíaDeLaCorrupción https://t.co/EGCilVxiPY — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

Unas cervecitas en horario laboral🍻? Quién dijo yo? Invita la caja chica de la ofi 😎#DíaDeLaCorrupción pic.twitter.com/ax8Mo1nopg — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

No me importa si eres "facho" o "zurdo", mientras me des una tajadita o un cargo público, seremos muy buenos amigos😎🤜🤛#DíaDeLaCorrupción — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020

Acabo de marcar, voy a ir por un café, luego su shopping, su siesta, vuelvo a marcar a las 20:00hrs para sus horas extra, yera! 😎✌️ — ̶C̶o̶n̶t̶r̶a̶l̶o̶r̶i̶t̶o̶ La Trucha (@ContraloritoCGR) December 9, 2020