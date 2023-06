Hermanas chilenas decidieron irse a vivir juntas y ninguna se quiso deshacer de su pertenencias: Así quedó la casa

Por a, b o c motivo, la familia siempre puede ser un pilar para aferrarse en caso de problemas o requerir apoyo. Y aunque este no fue el caso, dos hermanas decidieron irse a vivir juntas y el resultado se hizo viral en redes sociales.

Pese a que no especifió el motivo detrás de la unión, la usuaria de Twitter llamada Pae compartió una simpática imagen en la red social que dio cuenta del acontecimiento que llevó a sus dos tías a convivir bajo un mismo techo.

“Mis tías se fueron a vivir juntas: Ninguna se quiso deshacer de su comedor”, escribió en la publicación, la cual muestra a las dos mesas y las ocho sillas dispuestas en el pequeño living que las alberga.

Con 101 mil me gusta y 3,1 millones de visualizaciones, el post dio la vuelta al mundo y provocó un importante número de reacciones, en su mayoría felicitando a las hermanas por su decisión y comentando lo graciosa que resultó la escena.

Luego, la propia usuaria, chilena, entregó nuevos detalles en torno al suceso: En una de las respuestas comentó que un comedor lo usan para el almuerzo, mientras que otro lo utilizan para la once. También reveló que juntaron a sus 3 gatos y que tampoco quisieron deshacerse de sus refrigeradores.

“Tampoco nadie quiso abandonar a sus plantas, así que hay maceteros por todos lados“, concluyó la mujer, desatando las risas en la plataforma. “¿Acaso Grace and Frankie?”, “Me parece perfecto, me pueden invitar a tomar el té” y “no veo fallas en su logica, las amo”, fueron algunas de las reacciones que dejaron los internautas.

Mira las fotos de la casa a continuación:

Mis tias se fueron a vivir juntas. Ninguna se quiso deshacer de su comedor.. pic.twitter.com/NkjkkJejCX — pae🌳 (@pili_igni) June 3, 2023

Tampoco nadie quiso abandonar sus plantas, asi que hay maceteros por todos lados🌱🌿 pic.twitter.com/K46YWzK4au — pae🌳 (@pili_igni) June 5, 2023