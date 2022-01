Joseph Luider (@hermanoluider) es el nombre del tiktoker haitiano que saltó a la fama por sus videos regalando bebidas, chocolates o dinero a los ciudadanos de Concepción.

Hasta la tercera semana de enero acumula más de 133 mil seguidores y 2 millones de likes en su cuenta de TikTok. Más allá de la fama, lo que moviliza a Luider según su propio testimonio, es el inspirar a los demás a ser más cariñosos con las personas que tienen alrededor.

“Hay personas con dinero, pero quizás falta que vean a alguien ayudando para que ellos también lo hagan“, cree Joseph, quien subió una treintena de videos a TikTok antes de hacerse viral.

El tiktoker suele realizar lives en los que interactúa con sus seguidores. En una de estas transmisiones en vivo, una usuaria le sugirió grabar uno de sus videos con funcionarios de Carabineros.

A pesar de que la idea le causó “un poco de miedo”, Joseph cortó el live, se grabó regalándole chocolates a dos carabineros y subió el video a su cuenta. Tras publicar el clip, el personaje de la plataforma de origen asiático nunca esperó la reacción que causaría en la red social.

“Regresé a la casa y no sabía si ese video iba a ser viral. Después de 4 o 5 horas, tenía 100.000 visitas”, relata Joseph.

Dejar el hogar

Joseph es el menor de nueve hermanos. Actualmente tiene 25 años y su hermana mayor 55 años: casi 30 años de diferencia.

Antes de llegar a Chile, vivía en un pueblo ubicado a 10 minutos de Puerto Príncipe, ciudad capital de Haití. Ahí, desde pequeño le gustaba ayudar a los demás.

“En 2012, cuando todavía estaba en el colegio, Dios me dijo que comprara un chanchito”, dice el tiktoker. Con 15 años decidió invitar a todos sus vecinos a comer junto a él.

Dos años atrás, ocurrió un hecho que lo marcaría de por vida: a los 80 años de edad su madre falleció tras una amputación de uno de sus pies.

“Ella me quería mucho. Antes yo era cantante y todo el pueblo sabía que me gustaba. Recuerdo que el primer día que iba a cantar junto a un grupo, mi mamá me compró un pantalón nuevo para la presentación“, recuerda con voz tierna.

Lee también: Mujer se volvió viral tras celebrar por dos años seguidos el cumpleaños de su hijo en la fecha equivocada

Tras la muerte de su madre, su hermana mayor comenzó a cuidar de Joseph. “Las hermanas que tengo son muy amorosas, me han apoyado mucho”, dice.

La relación con su padre también fue muy buena. Joseph lo califica como su “mejor amigo”, y la persona que le permitió viajar a Chile. “Él me dijo que viniera acá porque creía que me iba a ayudar a transformarme en una persona mucho más grande”, cuenta Joseph.

A pesar de que sus hermanos mayores también querían venir al país, su papá optó por su hijo menor. “Mi papá les dijo que no, el quiso que fuese yo el que viajase a Chile”, relata el tiktoker.

El traslado a Chile

Con 25 años, trabaja como asistente de carga de mercadería en CCU. Ahora tiene una situación económica mucho más “confortable” que en sus empleos anteriores, cuenta Joseph.

El camino hasta aquí no ha sido fácil. Llegó a Chile el 17 de noviembre de 2017, con tan solo 21 años, sin saber ninguna palabra en español. Solo después de cuatro meses practicando fue capaz de mantener una conversación en su nuevo idioma.

Aprendió hablando todos los días con Valeska, una de sus compañeras de casa. “Aunque pronunciara algunas palabras un poquito mal, ella me decía ‘sabís que tenís que decir esta palabra así”, cuenta.

Tras solo un día en Santiago, viajó a Los Ángeles junto a un amigo para trabajar como temporero.

Joseph estuvo en el campo hasta el final del verano. No quería quedarse en ese rol y decidió renunciar. “No me gustaba porque ya en marzo hacía frío y ni siquiera era invierno”, relata.

Durante ese tiempo trabajó en diferentes lugares y posteriormente volvería a ejercer su primera función laboral, periodi en que ocurriría una experiencia que lo haría decidir ir a vivir a Concepción.

Lee también: “Gato” Silva protagonizó divertido reto del “primer trago” en TikTok: Este fue el resultado

“Un día estaba trabajando con los avellanos junto a un compañero y me apareció un ángel. Me dijo que tenía que irme de allí y tenía que ir a Concepción”, cuenta Joseph.

A pesar de ser un ferviente creyente, él no quería seguir la indicación del supuesto ángel. “Yo no quería ir a Concepción, porque no tenía familia, amigos o nadie en la ciudad”, dice.

Solo dos días después de la comentada revelación, Joseph decidió viajar a Concepción. Salió del terminal y se subió al primer bus que vio. Consultando a personas en la calle, logró arrendar una habitación en la que reside hasta el día de hoy.

El viral de la fama

Antes de llegar a Concepción, Joseph ya grababa y compartía sus videos ayudando a transeúntes en Los Ángeles. Café, bombones de chocolate y bebidas son algunos de los presentes que comenzó a regalar a las personas en la vía pública.

Al principio no le gustaba grabarse. Luego de reflexionar sobre su contenido, Joseph decidió seguir compartiendo sus videos, con el fin de “inspirar” a otras personas a actuar de la misma manera.

Tras la viralización de su primer registro con Carabineros, miles de personas comenzaron a seguirlo en su cuenta de TikTok. “Me siento muy contento y orgulloso, no pensaba que a las personas les iban a gustar estos videos”, confesa Joseph.

Más allá del regalo que le hace a las personas, Joseph hace una reflexión más profunda. “Una persona puede tener un buen trabajo, pero de repente esa persona solo necesita un abrazo y un gesto para estar mejor”, dice el joven.

Su mensaje ha resonado en miles de usuarios en Tiktok, los que llenan de comentarios positivos cada uno de sus videos.

A pesar de ser muy caritativo con las personas, Joseph no tiene muchos amigos. Cuando llegó a Chile no tenía tantas personas con las que conversar, pero luego de la viralización de sus videos, eso cambio.

“Los comentarios de las personas me hacen sentir que tengo una familia aquí en Chile”, confiesa Joseph.

El ahora influencer cuenta que quiere seguir realizando sus videos, pero en otra ciudad, ya que en Concepción “todo el mundo lo conoce”. Además, tiene la intención de realizar proyectos caritativos de mayor envergadura.

El siguiente paso de “Hermano Luider” es crear una fundación a través de la cual pueda construir casas para las personas en situación de calle.

“Siempre se valoran a las personas después de que mueren, pero nunca cuando están en vida. Yo solo quiero hacer sentir bien a la gente“, finalizó.