Habla chilena que publicó antigua foto con Chayanne en zunga: “Fue como una experiencia religiosa”

Durante el pasado fin de semana, Jocelyn Corada, se viralizó en redes sociales tras publicar una antigua fotografía en una playa junto al cantante puertorriqueño Chayanne.

Todo partió cuando el artista se refirió a la tendencia de vender cojines con su figura estampada. “He visto que subieron muchos memes con esta almohada, ¿Quién la tiene? Manden su foto con la suya”, escribió a través de Twitter.

Una de las fanáticas que respondió el mensaje fue Corada, chilena que expuso un registro de 1996 cuando ella apenas tenía 23 años.

“El mejor recuerdo (…) Inolvidable. Gracias por tu simpatía y cariño. Con esa foto me he lucido por décadas. Y no existían redes sociales, así que guardada como hueso de Santo”, comentó la mujer en el tuit.

La postal llamó la atención de los usuarios debido al ajustado traje de baño del intérprete de Torero.

La verdad detrás de la fotografía

En conversación con LUN, Jocelyn reveló que la comentada imagen fue captada durante un viaje que realizó junto a una amiga a Miami.

“Habíamos hecho la práctica de Periodismo y con la plata que ganamos, nos pagamos el viaje a Miami, porque íbamos a hacer nuestra tesis sobre MTV. Estuvimos tres semanas allá y los días que tuvimos libres, nos íbamos a la playa“, contextualizó.

Fue en uno de esos paseos en que la chilena fijó su mirada en un hombre con zunga color calipso. “Año 96, eso no se veía en Chile. Dije: ‘Oh qué heavy, qué personalidad’ y cuando voy mirando la cara digo ‘no puede ser, es Chayanne’. Le dije a mi amiga que saliera del agua, porque venía Chayanne. Pensó que la estaba leseando”, afirmó.

Asimismo, la mujer describió al ídolo latino como “muy agradable” y que incluso sostuvo una conversación con él. “Para nosotras fue como una experiencia religiosa. Imagínate que Chayanne se siente en tu toalla a conversar”, relató.

“Era muy divertido. Hablamos de Chile, del Festival de Viña, que él era tan simpatico. Pero una onda muy agradable. Por eso la puso (la imagen en Twitter), porque el recuerdo que te queda es de una persona súper sencilla, muy humilde, muy cercana“, expresó.

Consultada sobre el impacto que provocó la postal, Corada confiesa que “no pensé que iba a tener tanto revuelo. Pero me maté de las risas con los comentarios. Muchas me lo agradecieron… me dijeron que era un gran regalo”.