El argentino Martín Pérez Disalvo (30), más conocido como Coscu, cambió la historia del internet al ser un visionario del streaming. El joven, oriundo de La Plata, tras enterarse que su padre tenía Alzheimer comenzó a jugar League of Legends (LOL) para distraerse.

En 2012, creó su canal de Twitch, plataforma que permite realizar transmisiones en vivo. Ahora tiene su propia comunidad y se consagró como uno de los líderes en el streaming.

¿Cómo un humilde joven argentino logró tanta popularidad? Con una divertida personalidad, carisma y simpatía, Coscu encantó a todo su país y al continente latinoamericano, pero eso no es todo: en 2020 se consagró con una de las transmisiones mundiales más vistas en la historia de Twitch. Además, es el creador y fundador de la Coscu Army y los Coscu Army Awards.

Su influencia sobrepasó los límites del internet. Pérez Disalvo actualizó la Real Academia Española (RAE) tras viralizar (y crear) sus propias palabras como “buenardo”, “ndeah” o “nashi”.

#RAEconsultas «Ndeah», en la jerga de los videojuegos, es para algunos deformación de «ni idea» y, para otros, interjección que sirve para darle un toque humorístico o irónico a la frase. — RAE (@RAEinforma) April 11, 2019

Actualmente, Coscu goza de un gran patrimonio. Es uno de los streamers mejor pagados y también ha incursionado en el canto y en la animación. En tanto, a sus ganancias en Twitch y YouTube se le suman distintos patrocinios de importantes marcas.

Su último logro no dejó a nadie indiferente: reconocido por ser fanático de Lionel Messi (de hecho, nombró a su perro en honor al jugador argentino), Coscu logró conocerlo, sacarse una foto e incluso tener una íntima cena con su ídolo.

El hecho remeció a la prensa argentina y española, quienes no reaccionaron de la mejor manera al ver cómo el actual jugador del PSG prefirió dar declaraciones a los streamers y no a los medios tradicionales.

ksajdasjda mañana te deposito lo que te debo lio… va con intereses pa https://t.co/ugzGT60VNG — Coscu (@Martinpdisalvo) August 13, 2021

“Nunca me voy a olvidar de lo que viví y del lugar ultra privilegiado en el que me puso la gente, ustedes que están leyendo esto y me acompañaron siempre desde las redes sociales o el stream. Estoy muy feliz”, dijo en sus redes sociales luego conocer a Messi.

Incluso, hasta el PSG celebró el encuentro del streamer con su reciente fichaje. “Gracias, agente Coscu”, le escribieron en un tuit.

La gestión fue realizada por su compañero gamer, Kun Agüero. Coscu y Kun se hicieron amigos compartiendo transmisiones por Twitch. “El Kun Agüero en dos días me cambió la vida”, manifestó Martín.

Coscu Army

En 2018, el joven fundó su propia comunidad de gammers hispanohablantes: la Coscu Army. Con la mayoría de ellos convive en una acomodada casa y se dedican a jugar y transmitir durante los días y las noches. En el grupo también se encuentra Bizarrap, el productor musical y DJ argentino que alcanzó la fama tras BZRP Music Sessions, instancia donde ha colaborado con artistas como Nathy Peluso y Nicky Jam.

El grupo gamer compite en distintos encuentros para los fanáticos de los deportes virtuales y, además, transmiten sus partidas y su vida generando una gran comunidad de seguidores.

Por otro lado, Martín creó su propia ceremonia de premios, los Coscu Army Awards. En la instancia, Coscu entrega un reconocimiento a distintos gamers. Por ejemplo:

Streamer del año

Streamer revelación

Clip del año

Mejor dupla del año

Timing del año

F del año

Soldado de oro

Mejor canal de clips

Tilteo del año

Mejor streamer Counter-Strike: Global Offensive (CSGO)

Streamer leyenda

La muerte de su padre

El 2020 fue un año difícil para Pérez Disalvo. Reconocido por ser amante de los animales, el joven sufrió la pérdida de su amigo más querido, su perro Coscu. El día después, falleció su padre.

“No me van a creer, pero hoy falleció mi papá también a la mañana. Voy a estar un poco inactivo, gracias por entender”. Con ese mensaje, por primera vez en muchos años, el streamer anunció unos días de descanso para vivir el duelo de sus pérdidas.

Sus millones de fans, preocupados, levantaron un Trending Topic que llegó a todo el continente de América Latina: #FuerzaMarto. Del mismo modo, colapsaron sus redes comentando mensajes de apoyo y cariño.

Poco a poco, el joven comenzó a sanar y volvió a sus actividades diarias en internet. De su familia no habla mucho en sus redes sociales y pocas veces ha compartido fotos con su madre y sus dos hermanos. Sin duda, cuida mucho su privacidad en ese aspecto.

No cabe duda que el indiscutible éxito de Martín Pérez Disalvo se debe a su constancia, trabajo y esfuerzo. El joven pudo adelantarse a los tiempos del internet y se consagró como uno de los mejores en el mundo del streaming.

Tras su encuentro con Messi, muchos periodistas argentinos y españoles se preguntaron: ¿Qué tienen los streamers que no tengan los medios?. Y es que los tiempos están cambiando, y así como las redes sociales irrumpieron en la vida de las personas, las distintas plataformas digitales también lo harán. Pérez Disalvo lo supo en 2012 y hoy un goza de todo un imperio.