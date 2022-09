La inesperada “historia de amor” que nació en la eterna fila para despedir a la reina Isabel II

El amor, literalmente, se puede encontrar en cualquier parte. Así lo demostraron dos jóvenes que concedieron una particular entrevista a un medio internacional revelando que se conocieron mientras hacían fila para despedir a la fallecida reina Isabel II en la capilla ardiente situada en Westminster Hall.

Con hasta 24 horas de espera, las personas que querían dar el último adiós a la monarca debieron incluso dormir a la intemperie. Fue así como Zoe y Jack, al estar tanto tiempo en esta travesía, comenzaron a conversar y a saber más del otro.

En un video de no más de un minuto compartido por Channel 4, ambos saltaron a la fama y se transformaron en la “historia de amor” que se tomó esta eterna fila.

Según revelaron, se conocieron a eso de las 22:30 de la noche anterior y, al compartir un poco de comida mientras contaban sus historias, notaron que tenían una conexión especial.

Al ser consultados si es que entonces si estaban seguros que seguirían en contacto después de cumplir su propósito, los dos respondieron tajantemente al unísono: “Al 100%”.

“Iremos al funeral del lunes juntos”, confirmó Jack, mientras Zoe continuó diciendo que había sido una bendición conocerlo.

Finalmente, esta historia no fue seguida por el medio, por lo que no se sabe si es que cumplieron o no con su promesa de asistir juntos al funeral.

"We met at 10:30pm last night and we've been together throughout the whole thing."

Jack and Zoe, two strangers who met in the queue to see the Queen lying in state, tell @MinnieStephC4 they're now planning to watch the Queen's funeral together on Monday. pic.twitter.com/APdGwRm6WL

— Channel 4 News (@Channel4News) September 17, 2022