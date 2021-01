Un curioso hecho protagonizó un hombre inglés, quien durante una noche de borrachera se cambió el nombre a Celine Dion.

El sujeto, antes llamado Thomas Dodd, contó a The New York Post que pasó gran parte del confinamiento por el COVID-19 viendo en Youtube conciertos de la cantante.

“Ella es mi persona a la que recurro cuando necesito animarme”, aseguró el hombre al citado medio. Debido a esto, durante la noche de Navidad y tras beber varios tragos Dodd decidió hacer los trámites legales para cambiar su nombre por el de la conocida artista de manera on line.

Thomas contó que “honestamente, con la mano en el corazón, ¡no recuerdo haberlo hecho! Recuerdo haber visto el concierto y recuerdo haberme emborrachado un poco”.

En los días posteriores Dodd siguió con su vida sin recordar nada de lo sucedido hasta que llegó a su casa un documento con la solicitud, la que debía firmar para hacer legal el cambio.

“Inicialmente tuve que sentarme porque no podía creerlo, entonces revisé mi banco y lo confirmó todo”, explicó sobre el trámite, el que le costó cerca de 86 mil pesos chilenos.

De todas formas y pese a no recordar nada, el hombre decidió seguir con la idea. “Una vez que me di cuenta, ¡lo firmé de inmediato porque la amo! (a Céline Dion)”, reveló.

El sujeto, ahora conocido como Celine Dion, contó su historia en redes sociales, en las que ya modificó su nombre, la que se viralizó rápidamente.

Tier 4 is the least of my worries – I’ve just got home to some post. Apparently at some point over Christmas I’ve had one too many vinos and legally changed my name to Celine Dion! pic.twitter.com/ZchXWiqhUw

— Celine Dion (@ThomasDodd1) December 30, 2020