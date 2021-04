Una historia de honestidad ha estado rondando por el ciberespacio. La anécdota de Sebastián Antinelli, un joven argentino que devolvió $30 mil argentinos (cerca de 230 mil pesos chilenos) que le depositaron por error, se volvió rápidamente viral por su noble acción.

“Un desconocido me transfirió 30 lucas por error. Se las devolví. Necesito que me digan que no soy un pelotudo….”, escribió el joven en su cuenta de Twitter, luego de devolver la considerable suma.

El joven relató que el pasado miércoles, recibió un mensaje de un desconocido que le explicaba que había puesto su número de cuenta por error al momento de realizar una transferencia.

“Hola, Sebastián, necesito comunicarme con vos. Pásame un teléfono. Hice una transacción, copié tu CBU sin querer y recibiste fondos ($30.000) que te enviaron por error. Fíjate si me lo podés mandar a mi CBU”, fue parte del mensaje que recibió.

Tras el hecho, Sebastián pensó que se trataba de un fraude, por lo que decidió indagar más. “Tenía miedo de que fuera una estafa”, contó el joven al diario La Nación de Argentina.

Con inseguridad, pidió el número de la persona que lo contactó y decidió llamarlo para recopilar más información. “Lo llamé, era una persona de Rafaela, Santa Fe, con familia, tres hijos. Hizo una operación con criptomonedas, y le había pasado a la otra persona mi CBU en lugar del suyo. Me mostró todas las capturas, y llamé también al banco”, contó.

Tras comprobar que el dinero estaba en su cuenta y que no parecía ser una estafa, no dudó en devolverlo. “Nunca dudé en devolverlo. Me llegó de arriba algo por primera vez en mi vida, y al siguiente segundo dije: ‘Esto puede ser algo importante para alguien'”.

Tras la noble acción, el joven decidió compartir la anécdota en su cuenta de Twitter, donde rápidamente se viralizó y fue aplaudido por la decisión.

“Sos un sobreviviente de la Argentina honesta, trabajadora y con los valores que nos inculcaron nuestros viejos y abuelos”, fue parte de los mensajes que recibió donde incluso fue catalogado como un “héroe”.