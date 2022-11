No desconectó el bluetooth: Mujer pilló a su esposo siendo infiel tras “inocente” error

En México, un hombre no imaginó que su infidelidad podría quedar al descubierto de una manera insólita. Esto luego que su artera hazaña fuera descubierta por su esposa gracias a un dispositivo bluetooth.

De acuerdo con Pulzo, el matrimonio se encontraba al interior de su auto cuando el sujeto en cuestión salió para escuchar un audio en su celular, pero un “inocente” error lo dejó en evidencia.

El dispositivo móvil había quedado vinculado al automóvil a través del bluetooth, situación que hizo que la mujer se entera de la infidelidad.

La voz de la amante con todo el mensaje fue oído por la engañada esposa, por lo que decidió grabar el momento y compartirlo en redes sociales.

El incómodo momento

En el video se aprecia al hombre, vestido con una camisa negra y gorro, intentando escuchar con el celular pegado al oído, pero el mensaje no se escuchaba. No obstante, toda la conversación se estaba reproduciendo al interior del vehículo.

“Hola, mi amor. ¿Por qué no me has mandado mensajes? ¿Estás con tu esposa o qué?… ¿Nos vamos a ver hoy o qué?”, se escuchaba a la amante decir.

Finalmente, la radio se activó de nuevo y un sorprendido e infiel hombre volvió al auto sin imaginarse que su engaño había quedado al descubierto gracias a la tecnología.