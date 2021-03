El dueño de un restaurante de Buenos Aires pagó los sueldos de sus empleados durante casi un año, pese a que su recinto estaba cerrado por la pandemia. Sin embargo, cuando quiso reabrir, se enteró que la mayoría de ellos había conseguido trabajo en otro lugar.

Tito Loizeau, propietario de un local temático de cine llamado “El Capitán”, inspirado en Hollywood de los años ’30, relató a través de su cuenta de Twitter que “después de 12 meses cerrados por la cuarentena, el gobierno decidió habilitar los cines. Así que reabrimos El Capitán”.

“11 meses pagando salarios de 20 personas. Ahora los convoco a trabajar y 14 de las 20 estaban laburando en otro lado. Pelotudo es poco lo que me siento”, manifestó.

En conversación con Infobae, el empresario contó que “en 10 días vamos a llegar a un año cerrados. En ese momento teníamos 20 empleados. El que más antigüedad tenía llevaba cinco meses trabajando. El gobierno no nos permitió despedir ni suspender y entramos en este proceso de ATP (Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) para pagar los salarios. Y así estuvimos hasta el año pasado que el gobierno dejó de pagar el ATP”.

“Yo no tenía ingresos y me hicieron pagar 11 meses un sueldo. Fue una avivada argentina (…) Nadie me mandó nada y me entero porque no quieren venir a trabajar porque ya están trabajando en otros lugares”, agregó.

Loizeau señaló además que tras este traspié “se hace difícil poder reabrir el negocio en el corto plazo cuando al mismo tiempo existe la posibilidad de tener que cerrarlo en algunos meses por una nueva ola de COVID-19”.