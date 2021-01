(CNN) – Un hombre que estuvo desaparecido durante dos semanas y media en la selva australiana fue encontrado con vida después de sobrevivir a base de hongos y agua de una represa, informó la policía.

La policía inició una búsqueda exhaustiva de Robert Weber, quien fue visto por última vez con su perro, saliendo de un hotel en Kilkivan, Queensland, el 6 de enero.

Las autoridades registraron los densos matorrales, ríos, presas y terrenos escarpados de la zona en condiciones húmedas para buscar a Weber, pero cancelaron la misión de rescate después de una semana.

Weber, de 58 años, fue descubierto el domingo por la mañana, 18 días después de la última vez que fue visto por un propietario, cerca de una presa.

Weber comentó que se perdió después de tratar de evitar el tráfico, y le dijo a 7News, afiliada de CNN, que “estaba en casa esa noche. Estaba en mi alegre camino de regreso a casa“.

Lee también: Geólogo encontró una roca idéntica al monstruo come galletas: Le ofrecieron 100 mil dólares por ella

La policía dijo que el automóvil de Weber se “atascó” en una carretera con la que no estaba familiarizado y que se quedó en su automóvil con su perro durante tres días, antes de quedarse sin agua.

“Se fue a pie, se perdió y permaneció en una presa donde sobrevivió durmiendo en el suelo, bebiendo agua de la presa y comiendo hongos“, dijo la policía de Queensland en un comunicado.

“No tenía refugio. Me desmayé. Mi cuerpo no podía hacer frente”, dijo Weber. “Esa fue la parte de la miseria”.

Las autoridades agregaron que Weber fue trasladado al hospital después de sufrir una exposición, pero por lo demás está “sano y salvo”, aunque no se ha encontrado a su perro.