Un emotivo reencuentro protagonizaron un hombre y su perro tras sufrir un incendio que consumió casi la totalidad de su hogar. El suceso, que se registró en la ciudad de Chattanooga (Tennessee, EE.UU.), fue captado por voluntarios de Bomberos que ayudaron en el rescate y combate del siniestro.

El video fue compartido por el Departamento de Bomberos de la ciudad, logrando conmover a sus seguidores que agradecieron por la ardua labor que realizan diariamente en este tipo de incidentes.

En el registro se capta el momento en que el bombero Scott Rouse se acerca a la familia afectada, mostrando al can con una máscara de oxígeno debido a los daños que presentaba en sus vías respiratorias producto de las llamas.

El hombre, al acercarse al bombero, se mostró sorprendido llevando sus manos al rostro para luego comenzar a llorar de felicidad, acariciando a su mascota.

Según indicó el Departamento de Bomberos de Chattanooga en su informe, se prevé que el incendio fue causado por un cigarrillo mal apagado.

Además, indicaron que el siniestro no dejó víctimas humanas, ya que los habitantes del domicilio no se encontraban en el lugar al momento de la emergencia.

Los voluntarios lograron contener las llamas rápidamente, sin embargo, el hecho causó la muerte de varias mascotas de la familia, tales como pájaros, gatos y perros.

Incluso, el propio perro que fue salvado debió recibir reanimación antes de ser entregado a sus dueños.

Senior Firefighter Scott Rouse reunites a dog with its owner after being rescued from their home on Alabama Avenue, heavily damaged by fire. Several other dogs, cats and birds died in the blaze. Touching moment with this surviving pet. pic.twitter.com/DS9XFgl8rw

— Chattanooga Fire Department (@ChattFireDept) February 4, 2021