Durante los últimos días un esperanzador video comenzó a viralizarse en redes sociales. En él se ve a un hombre salvarle la vida a un perrito.

Se trata de Jay, quien le realizó una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP) a su propio can luego que se desmayara y dejara de respirar en una plaza.

Según consigna la radio local Kost, el hecho ocurrió en Los Ángeles, California, en Estados Unidos, mientras el hombre paseaba junto a su perro por un parque.

Lee también: Registran masiva pelea al interior de restaurante: Tenedor libre se quedó sin carne

Durante el recorrido, vio que el animal cayó desplomado al suelo y dejó de respirar repentinamente. En una rápida reacción, comenzó a hacerle respiración boca a boca y luego RCP.

Tras unos segundos, el perro comenzó a retorcerse y a respirar lentamente. Luego comenzó a mover la cola y finalmente se puso de pie, generando la alegría de su dueño.

This man was out for a walk when he noticed a dog had collapsed on the sidewalk. He ran up, performed CPR, and saved the dog's life.#Humanity ❤️🐶 pic.twitter.com/tCKkyzKwNe

— Goodable (@Goodable) January 29, 2022