“No saben cuánto la amo”: Hombre dice tener una relación con una muñeca de trapo

El sujeto desactivó los comentarios en su cuenta de TikTok, lugar donde sube los registros con "Natalia", tras las críticas y burlas que recibió. "Si no tengo pareja de verdad, sigo así, pero solo no me puedo quedar", aseguró.