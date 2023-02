“A los 50 vas a estar sola”: Hombre sermoneó a tiktoker por estar soltera a los 36 años

La tiktoker Mamireporter se llevó una experiencia desagradable tras preguntarle a un hombre en la calle si es que estaba muy mayor para casarse.

La mujer, que constantemente comparte contenido entrevistando a desconocidos con algunas preguntas un tanto importunas, fue la que resultó incómoda en esta ocasión.

“Yo tengo 36 años y no tengo novio. ¿Se me está pasando el arroz?”, le consultó a un sujeto en Madrid, en alusión a si, como se dice en Chile, se le “está pasando la micro” para tener pareja.

¿Qué respondió él? “Obvio. Ya hace seis o siete años”, remató.

La contundente respuesta le sacó una risa a la tiktoker, quien tuvo que escuchar la opinión del hombre.

“Estamos mal en la mente, estamos mal con las mujeres que se quedan sin hijos, sin familia. A los 50 vas a estar sola buscando una mascotita de hijo”, señaló él, añadiendo que “lamentablemente estamos equivocados en esta sociedad”.

Según dijo, “él piensa a la antigua”, y por eso, cree que una persona adulta debía constituir una familia con “dos o tres hijos”.

“Esto me pasa por preguntar. Me he quedado traumatizada”, escribió en la descripción del video junto a unos emojis de risa.

Mira el video acá: