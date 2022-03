Momentos de tensión fueron los que vivió Darren Thomas en su casa ubicada en Ciudad del Cabo, Sudáfrica, luego de que su perro de raza rottweiler se cayera a la piscina accidentalmente.

La complejidad del caso tiene que ver con que el hombre de 40 años tiene que estar de manera permanente en una silla de ruedas, pero de igual modo tuvo la fuerza e inteligencia necesaria para salvar al canino de ahogarse.

El suceso fue dado a conocer por el propio Thomas en sus redes sociales, donde relató todo lo que tuvo que hacer para impedir que Cassius tuviera consecuencias mayores, historia que rápidamente se viralizó entre los usuarios.

Lee también: Joven comparte el drama familiar por el nombre de su perro: “Mi madre dice que es demasiado vergonzoso”

El hombre relató que el can pesa más de 50 kilos y que en ese instante no había nadie más en la casa. “No podía simplemente sacarlo porque es demasiado pesado y no tengo suficiente ventaja en mi silla, así que tuve que hacer otro plan porque se estaba cansando de estar ahí parado”.

En ese momento, se le ocurrió acercarse a Cassius y calmarlo en una orilla, para posteriormente llevarlo poco a poco a las escaleras de la piscina y poder sacarlo. En total, Thomas demoró más de cinco minutos hasta que estuviera a salvo.

En conversación el diario Daily Mail, el hombre detalló que quedó parapléjico desde los 14 años a causa de una herida de bala. Desde entonces, se ejercita todos los días, pero aún así le fue imposible levantar a su perro producto del peso que éste tiene.

Lee también: Inexplicable: Captan momento exacto en que un centenar de aves mueren repentinamente

“Fue asombroso porque me miró con total confianza y no peleó en absoluto cuando lo jalé”, relató Darren, quien señaló que la mascota es muy cercana a su hija.