No es un secreto: Las mujeres pueden sufrir fuertes dolores cuando se encuentran en el período de menstruación. Los cólicos menstruales, o incluso la dismenorrea, provocan intensas palpitaciones en la parte baja del abdomen.

La contracción de los músculos del útero ayuda a expulsar la sangre durante el período menstrual. El proceso, además de los cólicos menstruales, viene acompañado de síntomas como el dolor de cabeza, hinchazón, estreñimiento o fatiga.

Esta experiencia propia de las mujeres fue la que un grupo de hombres quiso experimentar. ¿Cómo sobrevivir a los cólicos menstruales? fue la pregunta que respondieron a través de un video difundido en TikTok y compartido en otras redes sociales.

Lee también: Emergentes, capítulo 1 | Sangrado Libre, menstruar es natural

Los jóvenes se sometieron a un electro estimulador, utilizado para tratamientos kinesiológicos. En esta instancia, lo ocuparon con una intensidad distinta para lograr llegar a sentir el dolor menstrual.

Apenas se encendió el electro estimulador, los hombres sintieron clavadas intensas en el abdomen. Por lo mismo, algunos cayeron al sillón y otros pidieron parar la máquina.

Posteriormente, un grupo de mujeres se colocó la máquina a la misma intensidad que los hombres no pudieron sobrellevar y comentaron: “Esto no es nada”. Por otro lado, uno de los hombres que se sometió a la prueba aseguró que “es imposible que puedan caminar así”.

Lee también: Emergentes, capítulo 8 | Placer femenino: Lo que no te enseñaron en tu casa sobre sexualidad

“There’s no way you are walking around like this!!!”

Men try a period cramp simulator. pic.twitter.com/YmSHpiPKYR

— Clara Jeffery (@ClaraJeffery) May 7, 2021