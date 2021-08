Aunque las redes sociales suelen ser plataformas para compartir información e interactuar con personas cercanas, también se han convertido en lugares ideales para debatir. Si bien este intercambio suele ocurrir por opiniones sobre hechos de actualidad, en esta ocasión fue una ilusión óptica la que encendió el intercambio.

La imagen que desató las opiniones divididas fue captada en la nieve. Ahí, se observa lo que sería un perro en medio del paisaje, en específico, un caniche negro. A pesar de aquello, algunos usuarios opinaron que realmente aparecía un hombre cargando una mochila.

Fue el usuario @nxthompson quien dejó la imagen en la plataforma virtual. Si bien su viralización ocurrió en febrero, nuevamente se convirtió en tendencia por las nuevas opiniones que dejaron los internautas.

“Una ilusión óptica para esta noche. Primero ves a un hombre corriendo en la nieve… y luego…”, escribió en la oportunidad el twittero que posteó la imagen.

¿Qué opinaron los twitteros?

En la plataforma virtual fueron miles las respuestas que se generaron por este post. Tal como se esperaba, las opiniones fueron divididas, aunque la respuesta verdadera fue solo una.

“Es un hombre que lleva una sudadera con una imagen de un caniche impresa en la espalda. Nada me convencerá de lo contrario”, escribió un internauta. “Es un tipo con una chaqueta y un sombrero corriendo hacia el bosque. Puedo decir por el paso que es una persona”, agregó alguien que apoyó su postura.

It’s a man wearing a sweatshirt with a poodle image printed on the back. Nothing will convince me otherwise. I’m going to bed. — Simon (@IHearSimon) February 4, 2021

It’s a guy in a sick jacket and hat running into the woods. I can tell by the gait that it’s a person. — Nancy ONeil (@nancyoneil1020) February 4, 2021

Por el lado contrario, quienes aseguraron ver a un can señalaron: “Es un perro que corre hacia la cámara”, ¿Por qué no puedo ver al hombre? ¡¡Solo veo al perro!!” y “No sé qué es eso, pero no es un hombre”.

I don’t know what that is, but it’s not a man 😳 pic.twitter.com/hkjZW9ca0s — jeremy (@faulty_puppet) February 4, 2021

Lo cierto es que, tal como muestra la imagen, en la fotografía se observa a un caniche y no una persona. ¿Acertaste en tu respuesta?