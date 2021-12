Un joven venezolano arrasó en redes sociales tras compartir un particular video donde imita el acento chileno.

El registro, que causó las risas entre los usuarios, fue publicado en TikTok y Twitter y fue rápidamente viralizado.

En él, aparece el joven contando cómo reaccionaría su abuela si llegara a Venezuela hablándole como chileno.

Lee también: “Tienen sentimientos y emociones”: El aparente llanto de un ganso que fue separado de sus amigos

“Toy’ llegando de la pega, toy’ terrible cansao’. ¿Por qué no me hace un pancito? Toy’ cagao’ de hambre (sic)”, expresa en el video.

“¿A qué hora se toma once en esta casa? ¿Por qué no me responde, Tita? ¿No me entiende? Yaa… ¿La pulenta? Pa’ qué po’, Tita (sic)”, añade.

El joven finaliza la imitación entre risas y con la posible reacción de su abuela, quien probablemente le diría “¿qué pasa, muchacho? ¿Te pica el culo?”.

Lee también: De emprendimientos insólitos a falsos fichajes en el fútbol: Las bromas que acapararon miradas en el Día de los Inocentes

“Te juro q lo encuentro un aporte a la comunidad”, “este gallo SE PASÓ”, “nacionalidad por gracia”, “creo que es primera vez que escucho un extranjero imitando TAN BIEN el acento chileno!”, “buenísimo…el mejor que he visto” y “es demasiado seco”, son solo algunos de los comentarios que generó el video.

Mira acá el video: