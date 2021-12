Un particular momento vivió una notera luego de entrevistar a dos jóvenes que estaban compartiendo en un bar de Lanús, Argentina. Un despacho que buscaba mostrar cómo se vivía la noche en Buenos Aires de cara a las fiestas de fin de año, tomando el pulso de diferentes locales del sector.

En medio de esta cobertura, la periodista de Crónica TV se acercó a la pareja que estaba disfrutando de una cena y les consultó sobre el motivo de la salida. Ante esto, la mujer le respondió que estaban celebrando porque acababan de confirmar sus tres meses de embarazo.

Desde el estudio demostraron su alegría y felicitaciones por esta noticia, continuando cuando la reportera se acerca al individuo que estaba en la mesa y lo denomina como “el futuro papá”. Sin embargo, éste rápidamente desmintió la aseveración y aclaró que “no, yo no soy el papá”.

Siguiendo con la situación, el joven añadió que la chica que lo acompañaba “es la novia de mi primo”.

Pero esto no se detuvo ahí, ya que siguió hablando y confesó algo que terminó por generar la incomodidad. “No fui a jugar a la pelota con él (su primo) porque le dije que me sentía mal, así que si no me pueden enfocar la cara, mejor”, declaró mientras intentaba darle la espalda a la cámara.

Comprendiendo el contexto y ante la petición del sujeto, decidieron terminar con esa entrevista, no sin antes la periodista reconocer que “lo matamos”.

El desenlace de esta historia sigue siendo una interrogante, pero fue un suceso que no pasó desapercibido en las redes sociales donde han festinado con la frase “es la novia de mi primo”.

Puedes revisar el momento a continuación: