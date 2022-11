“Están todos locos”: Indignado padre se negó a ir a la graduación de su hija porque jugaba Argentina

Un padre se viralizó a través de las redes sociales luego de negarse a ir a la graduación de su hija debido a que la fecha coincidía con el partido entre México y Argentina en el marco del Mundial de Qatar 2022.

Sin embargo, todo se trataba de una broma de su hija, quien puso a prueba el fanatismo de su padre por el fútbol y, más concretamente, por la selección Argentina.

A través de su WhatsApp, la joven le escribió: “papá, acuérdate de que el sábado a las 15:00 horas es mi entrega de diploma. Tienen que venir los papás, y quiero que vengas”.

Con esto, la reacción de su padre se viralizó rápidamente, pues si bien desde un principio se mostró indignado por la situación, su rabia fue escalando hasta lanzar duros epítetos contra los supuestos organizadores del evento educativo y los padres que no habrían reclamado por la fecha.

“Te pago el psicólogo, resuélvelo ahí. No puedo ayudarte, posta”, comenzó diciendo el fanático del balón.

La tiktoker fingió estar decepcionada, lo que motivó que su papá propusiera que entre los padres del curso hicieran una carta o fueran al colegio para hablar con quien corresponda y lograr mover la ceremonia. Todo con el fin de que no coincidiera la graduación con el partido.

“Te amo hasta el infinito y más allá, me saco un riñón y te lo doy, lo que me pidas, pero no me pidas esto”, expresó angustiado el padre.

“Te juro que voy a ir a hablar al colegio, están todos locos, parece una joda”, reclamó.

Y agregó que “no puede ser esto. ¿Y qué, soy el único papá al que le gusta el fútbol? ¿Todos los demás son pelotudos que hacen hockey, danza artística?

Al final, la joven le contó a su padre que todo se trataba de una broma, logrando alcanzar cerca de 200 mil “me gusta” y alrededor de 2 mil comentarios al momento de publicada esta noticia.