Un nuevo caso: Restaurante expuso a influencer que le pidió un canje para comer gratis con un acompañante

Ya es costumbre que los y las influencers suelen realicen canjes para acceder a productos y servicios a cambio de publicidad, pero algunos emprendedores le han puesto un alto a este sistema.

Durante los últimos días se dio a conocer el caso de un restaurante ubicado en España, ya que mediante sus redes sociales reaccionó negativamente a la solicitud de una persona que pidió comer gratis en el recinto.

Se trata de El Colmado, cuyo administrador criticó mediante una publicación que le pidieran comida sin costo con tal de salir promocionado en el Instagram de una influencer.

Desde el establecimiento expusieron la situación con pantallazos de la conversación con la involucrada.

“Oportunidad. Estaré en Castellón del lunes al miércoles. Buscando restaurantes chulos y que no haya visitado en Castellón he dado a parar con el vuestro. Me encantó el concepto. Me gustaría conocer si os encajaría realizar una colaboración en la cual os promocione”, se lee en el mensaje recibido por el restaurante.

En concreto, la propuesta incluía stories y fotos a cambio de “servicio de comida para mí y un acompañante”.

En respuesta, el administrador del local la invitó a pagar ella misma por su comida. “Hola, la propuesta por nuestra parte es la siguiente: puede venir a comer, cenar o picar algo y el mismo importe que se gaste en nuestro establecimiento será donado en su nombre a la ONG Acción contra el Hambre. Podrá publicar y etiquetarnos sin ningún problema en las redes sociales, para poder ganar seguidores y reputación”, le respondió.

“Muchas gracias. Los actos de donación los realizo por otros medios, quizás en otra ocasión”, replicó ella, dando fin a la conversación.

“No sabía que tragar gratis era trabajar”

Hace solo unos días se dio a conocer un caso similar en México, donde se viralizó la respuesta de un chef a una influencer que le pidió lo mismo.

Es que el chef mexicano Édgar Núñez compartió un pantallazo del mensaje que le envió una joven, solicitándole comer gratis junto a su pareja a cambio de realizar una serie de publicaciones en la red social.

“No sabía que tragar gratis era trabajar”, respondió, indicando que la influencer tiene “una cuarta parte de mis seguidores”.