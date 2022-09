Influencer dejó de ser vegano porque lo mordió un perro: Tras el accidente se comió una hamburguesa

Tal como se lee en el titular. Un joven influencer que saltó a la fama hace diez años en Argentina bajo el seudónimo de El fan de Wanda (Nara), dio a conocer una interesante revelación que dejó sorprendida incluso a la periodista que lo entrevistó.

Se trata de Mariano De la Canal, quien comenzó a ser foco de interés en el país trasandino mientras la empresaria y esposa de Mauro Icardi participaba del programa Bailando por un sueño. En ese entonces, este sujeto gritaba eufóricamente cada vez que ella arribaba al escenario para realizar una presentación.

A partir de allí, este hombre inició una carrera mediática que después se trasladó a Bolivia, donde participó como juez del programa mencionado y posteriormente fue fichado como conductor de un reality show.

Sin embargo, Mariano volvió a saltar a la palestra luego que en conversación con Infobae revelara que decidió dejar de ser vegano por un insólito motivo.

“Desde que dejé de ser vegano… vegetariano, porque me mordió un perro, entonces me enojé…”, comenzó diciendo De La Canal.

Continuó explicando que su razonamiento para tomar la decisión fue el siguiente: “Dije, ‘yo estoy militando para los animales, ¿viene uno de ellos y me muerde?’ Entonces, ahí dejé de ser vegano”.

Posteriormente la periodista le consultó si es que en serio decidió dejar de ser vegano por este incidente, lo que fue ratificado por el entrevistado.

“Sí… la verdad que militaba para todo eso, el veganismo, el vegetarianismo, todo eso. Pero me mordió un perro en la calle y dije ‘guau, yo me estoy esforzando un montón por ellos, y viene uno de su manada y me muerde’. Entonces, ¡no! Me fui al McDonalds“, sentenció.

Mira su confesión a continuación: