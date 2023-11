Sara Orrego, denunció que fue víctima de una estafa cuando se dirigía a ver un show de Fórmula 1, en la Ciudad de México. A través de redes sociales, la influencer colombiana,en la Ciudad de México.

Mucho cuidado cuando vayan a pagar con tarjeta, ¡no supero esto! Tengo mucha rabia, ahorita les cuento bien cómo terminó esto”, advirtió en “¡Me robaron!¡no supero esto! Tengo mucha rabia, ahorita les cuento bien cómo terminó esto”, advirtió en Tik Tok.

el conductor le había realizado dos cargos a su tarjeta de crédito por un monto de 18 mil pesos mexicanos (casi un millón de pesos chilenos). De acuerdo con lo informado por RT , la modelo tomó un taxi para que la llevara hasta el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde se desarrollaba el evento, y al llegar al lugar notó que(casi un millón de pesos chilenos).

“Acabamos de tomar un taxi porque venimos a la Fórmula 1 y el señor me acaba de cobrar 1.000 dólares en mi tarjeta de crédito. O sea, si no me llega un mensaje de Bancolombia, no pasa nada”, explicó en el video.

Debido a lo sucedido, Sara llamó a la policía, pero acusó que luego de que los uniformados obligaran al chofer a realizar la devolución del dinero en efectivo, aparentemente no habría mayor responsabilidad penal, puesto que lo dejaron libre.

“El señor me acaba de devolver la plata en efectivo y ya. Parece que lo van a dejar ir como si nada. Deberían quitarle la credencial al menos para que no siga estafando a la gente“, acusó en el mismo registro.

