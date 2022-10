Instagram confirmó cierre masivo de cuentas: “Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias”

Miles de usuarios alrededor del mundo han reportado durante este lunes el cierre de sus cuentas de Instagram sin ningín motivo.

Si bien, aún no se entregan los motivos por los cuales se habría provocado esta situación, desde la empresa explicaron que estaban al tanto y que pronto entregarían una solución.

“Somos conscientes de que algunos de ustedes tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram. Lo estamos investigando y pedimos disculpas por las molestias. #instagramdown”, escribió en un tuit.

En tanto, hasta ahora, no se han restaurado los servicios de la red social.

We're aware that some of you are having issues accessing your Instagram account. We're looking into it and apologize for the inconvenience. #instagramdown

— Instagram Comms (@InstagramComms) October 31, 2022