La llenaron de memes: Terminó con su pololo por WhatsApp con dedicado mensaje y él dio insólita respuesta

Una joven decidió terminar su relación a través de WhatsApp y jamás se esperó la respuesta de su pareja al leerla.

Es que la mujer escribió un largo mensaje en el chat de ambos, en donde le explicaba las razones por las que quería distanciarse. Sin embargo, él no entendió.

“Te quiero mucho, claro que sí. Aunque hoy no puedo ni ser objetiva porque te quiero más de lo habitual. Te extraño aún cuando te veo y te siento en medio de la boca del estómago, ahí donde antes me hacía cosquillas la felicidad y hoy el cuerpo me recuerda que tengo que dejarte para volver a estar bien”, inició el texto.

“Con vos no va a poder ser porque ya no lo siento así. Ya no estás, aún cuando estás. Ya no sos el brillo de los ojos y la sonrisa porque sí. Hoy sos la ansiedad y la incertidumbre. El miedo y la angustia. La distancia y los vidrios que me cortan los pies”, añadió.

Sin embargo, la respuesta la dejó perpleja y por lo mismo, decidió viralizarla en redes sociales. “Buenas, una poesía?”, le escribió su novio.

Resulta que escribí un texto larguísimo para, de manera políticamente correcta, explicarle a #él que lo estaba dejando. Después de pensarlo y repensarlo, me armé de valor y se lo mandé. Esta fue su respuesta: pic.twitter.com/SBBq994o0k — Agustina ⭐️⭐️⭐️ (@muyAgustina) May 29, 2023

Al dar a conocer la situación, la publicación de la joven se llenó de memes respecto a la inocencia del novio, quien no se dio por enterado que le estaban terminando.

