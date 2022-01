Un inesperado y particular momento protagonizó el senador de la UDI Iván Moreira durante la sesión especial que este lunes se realiza en la Cámara Alta.

El parlamentario pidió la palabra para abordar las medidas preventivas que se exigen en el Congreso contra el COVID-19, momento en que mencionó un test de antígenos muy especial.

“Aquí hay ciertas normas que ni siquiera los señores senadores y senadoras cumplen. Aquí hay un instructivo que habla que a lo menos cada 15 días tenemos que hacernos un antígeno prostático” dijo el legislador de 65 años.

Tras el lapsus, Moreira se tapó la cara y comenzó a reírse al igual que el resto de los presentes. Incluso, la presidenta del Senado, Ximena Rincón (DC), señaló que “ese es un gran micrófono abierto”, provocando aún más carcajadas.

“Bueno, me traicionó… Pero oye, no rasguemos vestiduras. Pero aquí, de verdad, hay senadoras y senadores que no se hacen el antígeno, el no prostático”, cerró un avergonzado senador gremialista.

Las medidas preventivas en el Parlamento se dan en medio de un brote de coronavirus originado la semana pasada, donde se armó una gran polémica tras la confirmación de que la diputada Jenny Álvarez no estaba vacunada contra el COVID-19.