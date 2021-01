Fue un hecho que ocurrió hace algunas semanas pero ya ha dado la vuelta al mundo. Se trata del foco de contagio registrado en la Región de Valparaíso producto de la celebración del cumpleaños de un gato, dejando a 15 personas contagiadas de COVID-19.

Medios como DailyMail, The New York Post, New Zealand Herald, La Vanguardia, entre muchos otros, se han encargado de difundir este suceso ocurrido en Santo Domingo y que ha sido calificado como “insólito”. Sin embargo, ahora el caso incluso fue abordado por el famoso presentador estadounidense Jimmy Kimmel en su programa estelar Jimmy Kimmel Live! de la cadena ABC.

“Espero que estén listos para escuchar esto. La gente está aburrida de estar en casa, algunos empezaron a bajar la guardia y de una forma sorprendentemente estúpida, hubo un brote de COVID. Al menos 15 personas se infectaron al haber ido a un cumpleaños… de un gato. En serio“, comenzó en su intervención.

“Y hay algo que puedo entender, han estado meses aislados, comiendo cada comida en el mueble de la cocina todos los días y, de la nada, llega la invitación al cumpleaños de un gato al ‘inbox’ y quedas como… ‘voy a asistir’. Y lo próximo que sabes es que estás comiendo un pedazo de pastel de pescado”, agregó.

“Esto pasó en Chile, por cierto, no en Florida (EE.UU.)”, dijo entre las risas del público.

Revisa el momento a continuación: