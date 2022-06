“Se hizo justicia”: Veredicto del juicio entre Johnny Depp y Amber Heard generó ola de memes

Finalmente llegó el día. Este miércoles 1 de junio el jurado a cargo del veredicto del juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard tomó su decisión y dio por ganador al actor.

Así, el grupo integrado por siete personas que votaron de manera unánime decidió que la actriz sí difamó a Depp al publicar en The Washington Post y acusarlo de violencia doméstica, por lo que Heard tendrá que pagarle 15 millones de dólares: 10 como una compensación por los daños y 5 por daños punitivos.

Si bien Heard perdió, se determinó que el abogado del actor, Adam Waldan, la difamó, por lo que recibirá 2 millones de dólares en daños compensatorios, según consignó The Hollywood Reporter.

Luego de conocerse el veredicto, los usuarios de redes sociales no tardaron en demostrar su felicidad y apoyo a quien le dio vida al Capitán Jack Sparrow.

Así, miles de comentarios, reacciones y memes repletaron Twitter, donde el tema se transformó en tendencia, además de que mucho tuiteros festejaron que se haya hecho “justicia” por Depp.

— Lucky 🇵🇪 Why Her 🫰🏽 (@skinLuckyy) June 1, 2022

JOHNNY GANÓ DESPUÉS DE 6 AÑOS SE HIZO JUSTICIA, SALIÓ LA VERDAD A LA LUZ!!!

Gracias a Camille, a Ben, a todo su equipo, y a Johnny por alzar la voz y tener la valentía de contarnos la verdad, te amo 💞 #JusticeForJohhnyDepp #JohnnyDepp pic.twitter.com/WsBV5u03vo

— isabella || justice was done for johnny 💞 (@DITAEKOO) June 1, 2022