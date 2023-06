“Es una discusión entre países”: Jorge Rivas, ex niño poeta, reacciona tras ser comparado con viral argentino

El joven Jorge Rivas, popularmente conocido como el “niño poeta”, acudió a sus redes sociales para referirse al nuevo video que se está viralizando sobre su “clon” al otro lado de la cordillera.

Y es que Rivas, hoy autodenominado como el “ex niño poeta”, se hizo conocido gracias a una antigua entrevista de CHV Noticias, cuando era un pequeño escolar amante de los poemas y la literatura.

Al igual que él, los últimos días en internet se comenzó a viralizar una antigua entrevista realizada por un canal de Argentina al “niño arte”, quien expresa su amor por dicha actividad.

En el video, el pequeño Juan Sánchez, de 12 años, cuenta lo que está realizando en un taller de arte y, al igual que Jorge, expresa calmadamente sus gustos.

“Me gusta el arte. Todo tipo. Me gusta dibujar, a veces armo cosas (…) he hecho algunos juguetes para mi hermano y para mí”, dice durante la entrevista. “Me gusta leer… el humor. Me gusta Liniers (historieta) y también otro tipo de lecturas”, agrega.

Es por eso que muchos los compararon con el “niño poeta” chileno y su recordada frase: “a mí me encanta leer y me encanta estudiar”.

A raíz de esa comparación, Jorge acudió a su cuenta de Twitter para expresarse al respecto.

“Esto ya es una discusión entre países. Yo no voy a decir nada más que somos el mejor país de Chile, hermano!”, cerró en tono de broma.