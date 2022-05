“Lloren conmigo”: Joven argentina se grabó intentando ligar y su desafortunado final se viralizó en TikTok

Una joven argentina se ha hecho viral en TikTok, tras subir un video en el que muestra su desastroso intento de coqueteo con un trabajador de una estación de servicio.

La protagonista del registro es Aldana Gulli, quien compartió su desafortunada experiencia en su cuenta de la red social.

“Las mujeres también encaramos. Igual me salió mal“, escribió en su comentado post, que suma más de 100 mil me gusta, 3.600 comentarios y 1,3 millones de reproducciones.

Según explicó en la filmación, Aldana fue a cargar a una estación de servicio para poder conversar con uno de los trabajadores: “Me encanta, me encanta el playero. Vamos a ver si me da su número de teléfono“.

Cuando fue su turno, la mujer bajó la ventana del coche y el funcionario le preguntó si cargaría combustible, a lo que ella contestó “escúchame, ¿me puedes dar tu número de teléfono?“.

Tras esto, el hombre le dijo que no, porque tenía novia, pero la usuaria de TikTok replicó al instante “pero mira, que no soy celosa. O sea, no me puedes dar tu número de teléfono”.

En este momento, el hombre la paró y le dijo que si no iba a cargar estaba “ocupando un espacio”. Ante esto, Gulli, ofuscada, le dijo “bueno, pará, re mala onda. Necesito que me des tu número de teléfono”, pero sin obtener una respuesta positiva por parte de él.

“Ay, gente, estoy re decepcionada. O sea, gasté 2 mil mangos (pesos argentinos) en cargar nafta al pedo, porque la verdad no lo necesitaba y no me quiso pasar su número de teléfono”, lamentó.

