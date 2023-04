¡Dos gotas de agua! Joven brasileño se hace viral por su notable parecido con Pedro Pascal

El meteórico estrellato mundial de Pedro Pascal no solo ha traído importantes réditos profesionales al actor, sino que, además, le ha brindado millones de nuevos fanáticos y fanáticas de todas las latitudes del planeta.

Prueba de ello son los cientos de videos de diversa índole que a diario aparecen en TikTok sobre el chileno, como lo son registros de sus actuaciones del pasado o extractos de sus entrevistas recientes.

En ese sentido, un joven brasileño se hizo viral en la plataforma china al dar a conocer un llamativo vínculo que lo une con el protagonsita de The Last Of Us: sus conocidos afirman que es igual al chileno.

“Pedro Gedo mais conhecido como Pedro Pascal” (Pedro Gedo, mejor conocido como Pedro Pascal). Así fue titulada la publiacación que circula en redes sociales y que, hasta este minuto, acumula 3.3 millones de reproducciones y 700 mil me gusta.

En el video grabado por su mejor amiga aparece Pedro, quien tiene un corte de pelo y un bigote bastante similar al del intérprete. Inclusive, tienen una semejanza en sus facciones faciales.

De esta forma, se prueba que la popularidad del actor todavía parece no tocar techo, puesto que son innumerables las publicaciones que circulan en torno a Pascal en internet, dando cuenta que es una de las figuras más queridas y reconocidas en la actualidad.

Mira el video a continuación: